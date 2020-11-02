1,5 млн человек посетили онлайн-дом для тренировок и виртуальных экскурсий

17:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
1,5 миллиона пользователей воспользовались сервисом "Дом по другим правилам", запущенным оператором сотовой связи Tele2, с момента его открытия.
Летом россияне посетили ряд тренировок, лекций и гастрономических мастер-классов, состоявшихся в рамках работы сервиса. В прошедший сезон были организованы свыше 40 трансляций из восьми городов, которые набрали более 6 миллионов просмотров.
Отмечается, что в категории прямых эфиров лидировали гастрономические мастер-классы – их смотрели более 80% зрителей. Кроме того, повышенный интерес наблюдался в отношении диалогов о городской жизни с урбанистами из Санкт-Петербурга, а также контент из южных регионов России.
Лекции и онлайн-тренировки замыкают тройку самых популярных разделов летнего сезона в "Доме по другим правилам". В частности, четверть гостей посетили "Кинозал", в котором наибольшей популярностью пользовались фильмы "Единичка", "Капернаум", "Месть от кутюр".
С 2 ноября в "Доме по другим правилам" открывается новый сезон. В частности, посетители смогут побывать в Перми, Москве, Мурманске, Иркутске и Челябинске. Там будут организованы лекции, экскурсии и кулинарные мастер-классы. Помимо этого, в "Дом по другим правилам" войдут новые материалы от партнеров проекта – просветительского проекта Arzamas, Института "Стрелка", Red Bull.
В частности, в сервисе появятся несколько онлайн-экскурсий по Мурманску, которые проведут ведущие Power Хит Радио. Кроме того, пользователи смогут посетить Пермь, отправившись в музей PERMM, а также в ресторан-сыроварню Interview. Также к осеннему сезону подготовили новую подборку фильмов и сериалов в рамках "Кинозала".
В Tele2 рассказали, что чаще всего "Дом по всем правилам" посещали люди возрастной категории от 25 до 34 лет. Большая часть пользователей заходила в сервис через смартфоны и планшеты (89%).
Интернет-пространство "Дом по другим правилам" было запущено оператором Tele2 в конце апреля 2020 года. Его могут оценить все россияне вне зависимости от используемого поставщика мобильной связи. Сообщалось, что его запустили в связи с режимом самоизоляции, при действии которого Tele2 предложил уникальную платформу, где можно сходить на виртуальную экскурсию, послушать лекцию или познакомиться с новыми людьми.
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