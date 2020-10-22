За 5 лет оператор Tele2 увеличил число станций 4G в столице в 23 раза

17:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оператор мобильной связи Tele2 отметил пятилетие с момента запуска в Московском регионе. За это время число базовых станций 4G в столице увеличилось в 23 раза, темпы строительства превысили показатели 2015 года в полтора раза, заявили в пресс-службе оператора.
"С ростом нагрузки на сеть и изменением модели потребления трафика оператор Tele2 ускорил строительство сетевой инфраструктуры и в 2020 году вышел на новые темпы. При этом уже на старте оператор строил сеть с применением новейшего современного оборудования. С 2015 года общее количество базовых станций стандарта 3G в столичном регионе увеличилось в 3,5 раза, тогда как 4G – более чем в 23 раза. При этом только за последний год количество базовых станций LTE выросло в два раза", – говорится в сообщении.
По последним данным, доля устройств с 4G среди всех смартфонов достигла показателя 93%. В компании отмечают, что каждый абонент в среднем ежемесячно скачивает около 16 Гб трафика. В апреле 2020 года компания Tele2 запустила акцию "Дома по другим правилам", где в режиме онлайн можно было "посетить" лекции, мастер-классы, выставки, тренировки.
Директор макрорегиона "Москва" Игорь Жижикин отмечает, что Tele2 создает собственные правила на рынке, которые отличаются от конкурентов. По словам Жижикина, компания существенно обгоняет динамику рынка.
"По данным Analysys Mason, мы стали самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Сегодня в Tele2 сосредоточены на гибком и проактивном подходе, быстрой и качественной адаптации всех наших предложений под потребности клиентов. Мы четко понимаем, что позитивный клиентский опыт – самый ценный актив для наших абонентов, а качественный сервис по-прежнему является для нас приоритетом и дифференциатором на высококонкурентом рынке", – отметил он.
Ранее эксперты Tele2 проанализировали результаты сервиса, с помощью которого новые пользователи могли перенести в эту сеть остатки пакетных тарифов других операторов. Столичные пользователи демонстрируют активный спрос на такую услугу: доля тех, кто ею воспользовался, увеличилась до 20%.
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