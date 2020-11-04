Библиотеки Москвы проведут виртуальные встречи с писателями и критиками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные библиотеки проведут цикл виртуальных встреч с российскими писателями и критиками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Трансляции организуют на YouTube-каналах культурных учреждений, пользователи смогут задать экспертам вопросы в комментариях, узнать, как начать писать книгу или издать свое произведение. Предварительная регистрация не требуется.

4 ноября онлайн-лекцию проведет Дина Рубина, а также детская писательница Хельга Патаки (Анна Меньшова).

Продолжатся дистанционные встречи цикла 6 ноября трансляцией с участием Сергея Белорусцева. 11 ноября онлайн-занятие для пользователей проведет известный критик Галина Юзефович. Участники виртуальной встречи узнают, существует ли понятие хорошего литературного вкуса и в чем заключается особенность профессии литературного критика.

12 ноября прямой эфир проведет Екатерина Андрусевич.

Полное расписание дистанционных занятий доступно на сайте "Онлайн. Библиогород".

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