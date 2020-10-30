Названы популярные жанры для внеклассного чтения среди школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Современные школьники вне учебной программы предпочитают читать произведения в жанре нон-фикшен. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос Института прогрессивного образования.

Такие книги пользуются наибольшей популярностью – о них рассказали 86,6% опрошенных среди учеников российских школ.

Также опрос показал, что наибольший интерес подростков вызывает литература, посвященная проблемам психологии (78,9%). Кроме того, в топе оказались вопросы саморазвития и личностного роста (68%).

39,4% респондентов читают бизнес-литературу, почти столько же (38,2%) обращается к книгам о сексуальном просвещении. Меньше всего современные школьники читают книги о феминизме и маскулизме (18%).

По словам директора Института прогрессивного образования Анны Маркс, юноши проявляют больше интереса к бизнес-процессам, чем к каким-либо другим темам нон-фикшен. Девушки же концентрируются на литературе о развитии творческого потенциала.

В конце октября на портале "Активный гражданин" запустили голосование, в рамках которого пользователям предложили выбрать лучшее литературное произведение для детей. Опрос продлится до 10 ноября.

