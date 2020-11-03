Москва онлайн: Иван Охлобыстин расскажет о месте кинематографа в искусстве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

4 ноября в кинозале "Жуков" кинотеатра "Поклонка" состоится творческая встреча с артистом и сценаристом Иваном Охлобыстиным. Речь пойдет о роли и месте кинематографа в искусстве, о значении культурного наследия в нашей жизни. Мероприятие пройдет в рамках кинофестиваля "Лучезарный Ангел".

Иван Охлобыстин считает, что цель искусства – начертание контуров будущего. Кино должно помогать новым поколениям взрослеть, учиться и развиваться, опираясь на опыт и знания своих предшественников.

Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.