Парки Москвы подготовили программу онлайн-занятий на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные парки представили программу онлайн-занятий и мероприятий на неделю с 2 по 8 ноября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
6 ноября состоится виртуальная экскурсия по даче купца Ивана Лямина в парке "Сокольники". В видео, которое опубликуют в 14:00 в социальных сетях, расскажут о жизни купеческой семьи, а также о судьбе усадьбы после революции.
В Воронцовском парке представят новый выпуск проекта #дворянскаягостиная, новый эфир посвящен итальянскому писателю Джанни Родари. Авторы расскажут о жизни автора знаменитых "Приключений Чиполлино" 7 ноября на страницах социальных сетей парка. Начало эфира запланировано на 12:00.
Не обойдется и без спортивных мероприятий. В парке "Северное Тушино" продолжатся онлайн-занятия по гимнастике, которые организует Международная академия спорта Ирины Винер. Новый эфир представят 6 ноября в 10:00.
Ознакомиться с подробной программой мероприятий на неделю можно на сайте мэра и правительства Москвы. Кроме того, расписание публикуют на публичных страницах парков и природных территорий. Мероприятия являются бесплатными.
Парки столицы также присоединятся к акции "Ночь искусств", которая пройдет в онлайн-формате. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акции они подготовят собственную программу в виде онлайн-экскурсий, лекций, познавательных викторин и мастер-классов.
"Это наш город": с 3 на 4 ноября пройдет акция "Ночь искусств"
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