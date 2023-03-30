МТС покажет новый логотип без яйца

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

МТС объявит о полномасштабном ребрендинге в четверг, 30 марта. В частности, на новом представленном логотипе больше не будет изображения яйца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

Новый логотип будет в виде красного квадрата с буквами М, Т и С по его периметру. Слоган компании останется без изменений.

Николаев отметил, что, согласно исследованиям, осведомленность о бренде у клиентов и зрителей МТС больше ассоциируется с красным цветом, нежели с яйцом. К тому же, добавил он, за последние годы компания сильно поменялась, запустив новые бизнесы и перестав быть только телекоммуникационным оператором.

Ранее немецкий производитель спортивных товаров Adidas обвинил фонд общественного движения Black Lives Matter (BLM) в плагиате логотипа.

До этого сообщалось, что компания Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип. Он появится на продукции в США и Канаде уже этой осенью, а на мировой рынок обновленный дизайн выйдет в 2024 году.

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