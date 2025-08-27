Предприниматели рассказали о торговле на городских площадках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Предприниматели проводят бесплатные мастер-классы и спортивные мероприятия на городских площадках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Места в торговых шале "Московских сезонов" предоставляют бесплатно. Летом там реализовывали продукцию порядка 250 столичных предпринимателей. Половина из них – представители сферы общественного питания.

Например, на Страстном бульваре изготавливают специальное мороженое без сахара и молока. Его могут употреблять в пищу люди с диабетом, иммунодефицитом и непереносимостью определенных продуктов.

Создатель бренда Виолетта Герасимчук в прошлом году занимала торговое шале на Тверском бульваре.

"Мы очень рады, что нас выбрали – нам удалось наработать очень большую клиентскую базу, которая ждет целый год, чтобы снова прийти к нам. Большинство из них стали нашими друзьями – была трогательная история, когда родители маленькой девочки со сложной аллергией наконец-то смогли найти для нее десерт", – поделилась Герасимчук.

Предпринимательница в рамках "Лета в Москве" может устраивать дегустации, дарить гостям вкусные подарки и делать скидки.

В свою очередь, владелица студии фитодизайна и декора из стабилизированного мха Алена Тряхова продавала необычные цветочные композиции на Тверской площади. Она уже участвовала в городских фестивалях и всегда возвращается на площадки "Московских сезонов".

"Посетители видят необычные техники, берут визитки и впоследствии обращаются за подарками для близких. Таким образом приходят более крупные заказы", – сказала Тряхова.

По словам предпринимательницы, работать в торговом шале очень удобно. Безопасность также организована на высшем уровне, кроме того, отсутствует арендная плата.

Также авторские композиции из цветов из фарфора и украшения ручной работы на Тверскую площадь привезла их создательница Мария. Она отметила работу администраторов, которые всегда оперативно решали любые вопросы и поддерживали дружелюбную атмосферу.

Возможность выставить свою продукцию в центре города помогла Марии приобрести популярность в соцсетях. Благодаря этому предпринимательнице удалось увеличить выручку.

Ранее сообщалось, что участники спецпроекта для столичных предпринимателей "Время возможностей" учат москвичей играть на ханге и ловить рыбу. Мероприятия проходят с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве".

Специальные предложения приготовили предприниматели из разных сфер бизнеса. Участие в проекте принял и семейный парк интерактивного фермерства "Городская ферма" на ВДНХ.

