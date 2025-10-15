Компания Lego представила набор с DeLorean из "Назад в будущее"

Фото: LEGO.com

Компания Lego анонсировала новый конструктор с автомобилем DeLorean по мотивам фильма "Назад в будущее". Об этом сообщается на сайте фирмы.

Комплектация набора с 357 деталями позволяет собрать "машину времени" в двух версиях – с антенной и номерами Калифорнии из первого фильма, а также с реактором Mr. Fusion и колесами в "летающем режиме" – из второго фильма. Размер автомобиля составит примерно 17 на 7 сантиметров.

Кроме того, в комплекте есть минифигурки персонажей Марти Макфлая и Доктора Брауна. Продажи набора откроются 1 января 2026 года, его цена составит 27,99 доллара США, что примерно равняется 2 200 рублей.

Lego покинула российский рынок в 2022 году. Магазины бренда стали работать в стране под названием "Мир кубиков". При этом продукция фирмы включена в перечень товаров, поступающих в страну по параллельному импорту. Приобрести лего-наборы можно на маркетплейсах и в сети магазинов.

В 2025 году Lego зарегистрировала свой логотип в качестве бренда в Роспатенте. Права на товарный знак получены компанией Lego Juris, которая входит в Lego Group. Она сможет использовать марку до 2034 года.

