Реклама новогодней коллекции Zara разгневала иностранцев из-за отсылки к России

Фото: zara.com

Реклама новой коллекции испанского бренда одежды Zara разгневала иностранцев. Пользователи увидели в рекламной кампании отсылки к России и оставили гневные комментарии под постом в официальном аккаунте бренда в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На снимках кампейна модели позируют в свитерах на фоне деревьев и снежных сугробов. Их образы дополняют меховые наушники и шапки. В описании к фото бренд отметил, что данные вещи созданы в рамках новогодней коллекции.

Несмотря на это, пользователи углядели в рекламной кампании отсылки к России, некоторые из них предложили объявить бренду бойкот и заявили, что больше никогда не купят вещь в магазине Zara.

Ранее модный дом Dior обвинили в рекламе России из-за новой кампании рождественской коллекции. Модели позировали среди берез в заснеженном лесу. Пользователям Сети показалось, что съемка отдает дань русской культуре и природе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!