Стал известен срок открытия обновленных магазинов Zara в России

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В России запуск всех обновленных магазинов Zara под новым названием запланирован на срок с марта по сентябрь 2023 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора, руководителя аренды торговых помещений CORE.XP. Надежду Цветкову.

"Zara может открыться в марте. Первой, наверное, будет Москва, потом Питер, миллионники и другие города. В период с марта по осень следующего года они должны будут запустить все", – сказала Цветкова.

Она отметила, что в данный момент конкретной информации мало. Однако известно, что магазины останутся в сегменте одежды fast fashion, или "быстрая мода". Ожидается, что бренд будет обновлять коллекцию несколько раз в сезон.

Ранее стало известно, что компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Oysho и Bershka, решила продать свой бизнес на территории России группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов. Daher будет работать в стране под собственными брендами.

В начале марта 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов на территории России.

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