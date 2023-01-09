Алексеева назначили на должность главы банка "Открытие"

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Бывший зампред Банка России, экс-глава ЮниКредит Банка Михаил Алексеев вступил в должность президента-председателя правления банка "Открытие". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Решением наблюдательного совета банка "Открытие" на должность президента-председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев", – говорится в сообщении.

Уточняется, что он приступил к исполнению обязанностей с 1 января 2023 года.

Алексеев окончил Московский финансовый институт. С 1989 по 1991 год он работал в Минфине СССР, а с 1992 года занимал руководящие позиции в российских банках. В октябре 2020 года был назначен зампредом Банка России.

В апреле 2022-го попал под блокирующие санкции США.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев с 1 июня 2022 года оставил свой пост. На освободившуюся должность с 12 мая назначен Сергей Белов. В июле появилась информация о переходе Алексеева на должность главы Росбанка, но он ее опроверг.

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