09:46Экономика
Алексеева назначили на должность главы банка "Открытие"
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Бывший зампред Банка России, экс-глава ЮниКредит Банка Михаил Алексеев вступил в должность президента-председателя правления банка "Открытие". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
"Решением наблюдательного совета банка "Открытие" на должность президента-председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что он приступил к исполнению обязанностей с 1 января 2023 года.
Алексеев окончил Московский финансовый институт. С 1989 по 1991 год он работал в Минфине СССР, а с 1992 года занимал руководящие позиции в российских банках. В октябре 2020 года был назначен зампредом Банка России.
В апреле 2022-го попал под блокирующие санкции США.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев с 1 июня 2022 года оставил свой пост. На освободившуюся должность с 12 мая назначен Сергей Белов. В июле появилась информация о переходе Алексеева на должность главы Росбанка, но он ее опроверг.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!