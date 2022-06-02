Экс-зампред ЦБ РФ Алексеев опроверг данные о переходе на должность главы Росбанка

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Бывший заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев заявил, что данные о его переходе на пост главы Росбанка не соответствует действительности.

"Это не так от слова совсем. Таких планов у меня нет, и переговоров со мной на эту тему никто не вел", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев с 1 июня оставил свой пост. На освободившуюся должность с 12 мая назначен Сергей Белов.

