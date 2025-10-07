Для участников СВО провели интенсив по открытию бизнеса в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники специальной военной операции (СВО) получили возможность изучить основы предпринимательства на интенсиве "Первый шаг к СВОему бизнесу". Мероприятие организовало ГБУ "Малый бизнес Москвы" при поддержке фонда "Защитники Отечества" и Ассоциации ветеранов СВО, передает портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты помогли участникам выстроить индивидуальную траекторию создания бизнеса – от получения необходимых знаний до оформления документов. Также на интенсиве обсудили перспективные ниши для старта с минимальными вложениями и применение нейросетей для сокращения издержек.

"Специалисты МБМ рассказали, что я могу получить статус социального предпринимателя, а также о программе наставничества: планирую присоединиться к ближайшему потоку. После участия в интенсиве я поняла: если мне потребуется помощь в ведении бизнеса, она всегда рядом", – поделилась супруга участника СВО Татьяна Кузнецова, развивающая собственный бренд шелковых платков.

Исполняющий обязанности гендиректора МБМ Дмитрий Герасимов отметил, что Москва создает условия, в которых каждый участник специальной военной операции может реализовать свой потенциал в бизнесе. Он добавил, что поддержка города помогает ветеранам СВО не только адаптироваться и найти новый профессиональный путь, но и включиться в деловую жизнь столицы.

Интенсив прошел в Едином центре поддержки в Береговом проезде – многофункциональном пространстве, где участникам СВО и членам их семей помогают с адаптацией и социализацией.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве запустили новые короткие образовательные курсы для ветеранов СВО на Украине. Всего подготовили 15 практико-ориентированных программ в очном и дистанционном форматах длительностью от 8 до 20 часов. Возраст и уровень образования участников значения не имеют.