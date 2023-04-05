09:57Технологии
Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования РФ почти на 1,9 млрд
Фото: 123RF/wklzzz
Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года уничтожил свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 миллиарда рублей из-за прекращения продаж, сообщает ТАСС.
В основном речь идет о запчастях, однако утилизируется и другое имущество, в том числе само IT-оборудование.
Такое решение приняли еще в августе 2022 года из-за прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Также утилизируют IT-оборудование и демообразцы.
Кроме того, уже уничтожили основные средства российского подразделения на один миллион рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.
Cisco Systems в России ранее занималась обслуживанием оборудования.
В прошлом году финская компания Wartsila завершила операции на российском рынке и закрыла представительство в Санкт-Петербурге. Компания занимается производством машинного оборудования для энергетической и морской отраслей.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!