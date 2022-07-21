Финская машиностроительная компания Wartsila покинула российский рынок

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Финская компания Wartsila завершила операции на российском рынке и закрыла представительство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Wartsila объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка... все операции были прекращены", – указано в публикации.

Финская компания занимается производством машинного оборудования для энергетической и морской отраслей. В конце февраля Wartsila объявила о приостановке деятельности в России и прекращении поставок.

В мае – июне финский производитель продал Transas Navigator и ООО Wartsila Vostok местному руководству компаний. Впоследствии Transas Navigator будет работать как независимая фирма, оказывающая услуги региональным клиентам.

Ранее сообщалось, что производитель первичного серебра и золота в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов компании. Организация может сконцентрироваться на своей деятельности в Казахстане.