Акватермальный комплекс появится на месте сгоревшего OBI в Химках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Акватермальный комплекс "Аэротермы" планируют построить на месте сгоревшего гипермаркета OBI в ТЦ "Мега Химки". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Мега".

Уточняется, что "Мега" и "Квантум групп" договорились о запуске на территории торгового центра всесезонного курорта. Планируется строительство здания общей площадью 13,5 тысячи квадратных метров.

"На территории торгового центра будут размещены бани, сауны и хаммамы, бассейны, спа, кафе и рестораны, а на уличной территории комплекса – всесезонные термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений", – сказал представитель компании.

Общий объем инвестиций в проект составит три миллиарда рублей. Сам комплекс планируют открыть в четвертом квартале 2027 года.

Гипермаркет OBI сгорел в результате крупного пожара в декабре 2022 года. Тогда погиб охранник торгового центра. По данным следствия, к пожару привели сварочные работы. Подозреваемыми по делу стали прораб и сварщик строительно-технической фирмы. Позже суд арестовал начальника участка фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI.