Суд арестовал начальника участка фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Химкинский суд Москвы арестовал Александра Макарова – начальника участка фирмы "Дельта-строй", проводившей работы в сгоревшем магазине OBI в торговом центре "Мега Химки". Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля", – говорится в сообщении.

Пожар в ТЦ "Мега Химки" произошел 9 декабря в результате проведения сварочных работ. Последствия крупного возгорания повлекли за собой смерть охранника магазина.

Как сообщил Макаров, разрешение на проведение работ подобного типа было выдано торговым центром. До этого специалисты, выполнившие порядка тысячи работ, не сталкивались с подобными последствиями.

12 декабря следователи задержали подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Сварщика и прораба фирмы обвинили в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.



"Московский патруль": суд продлил срок задержания подозреваемому в пожаре в OBI в Химках

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