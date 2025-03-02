02 марта, 03:58Политика
Норвежская Haltbakk Bunkers перестанет поставлять топливо военным США
Фото: 123RF/uhdenis
Норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers заявила о приостановке всех поставок топлива американским военным и кораблям, которые базируются в Норвегии или заходят в порт страны. Об этом организация написала на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Таким образом в Haltbakk Bunkers отреагировали на перепалку украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Компания призвала все норвежские и европейские организации поступить аналогичным образом, сопроводив свое сообщение проукраинским лозунгом.
Спустя некоторое время компания удалила свой пост, однако ее глава Гуннар Гран подтвердил отказ поставок топлива США в интервью Kystens Næringsliv. Он заявил, что его фирма имеет "моральный компас", подчеркнув, что меры останутся в силе, пока Трамп занимает пост президента США.
Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания сделки по редкоземельным металлам и проведения переговоров с Трампом. Однако их разговор завершился перепалкой на повышенных тонах, в ходе которой глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной".
После конфликта украинского президента и прибывших с ним дипломатов попросили удалиться из Белого дома. Трамп считает, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.
Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.
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