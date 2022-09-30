В Генштабе ВС РФ заявили, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Противоправные действия в отношении военкоматов, в том числе поджоги, будут расцениваться как террористические акты или призывы к ним, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет", – цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва заявила о задержании мужчины, которого подозревают в организации поджогов военкоматов.

По информации ведомства, мужчина осуществлял поиск исполнителей для совершения поджогов военных комиссариатов региона по указанию западных заказчиков. Целью подобных действий Зеброва назвала устрашение населения и склонение к отказу от участия в мобилизации.

До этого в Калининградской области был задержан мужчина, предпринявший попытку поджога военкомата в Черняховске. Уточнялось, что подозреваемый находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Те, кто отправится в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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