В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва заявила о задержании мужчины, которого подозревают в организации поджогов военкоматов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения", – рассказала Зеброва.

По информации ведомства, мужчина осуществлял поиск исполнителей для совершения поджогов военных комиссариатов региона по указанию западных заказчиков. Целью подобных действий Зеброва назвала устрашение населения и склонение к отказу от участия в мобилизации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК России ("Покушение на организацию совершения террористического акта"). Мужчина арестован на два месяца.

Ранее в Калининградской области был задержан мужчина, предпринявший попытку поджога военкомата в Черняховске. Уточнялось, что подозреваемый находился на учете в психоневрологическом диспансере.

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