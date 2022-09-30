В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов

10:03
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва заявила о задержании мужчины, которого подозревают в организации поджогов военкоматов. Об этом сообщает РИА Новости.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения", – рассказала Зеброва.
По информации ведомства, мужчина осуществлял поиск исполнителей для совершения поджогов военных комиссариатов региона по указанию западных заказчиков. Целью подобных действий Зеброва назвала устрашение населения и склонение к отказу от участия в мобилизации.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК России ("Покушение на организацию совершения террористического акта"). Мужчина арестован на два месяца.
Ранее в Калининградской области был задержан мужчина, предпринявший попытку поджога военкомата в Черняховске. Уточнялось, что подозреваемый находился на учете в психоневрологическом диспансере.
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