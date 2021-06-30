Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Британцы призвали Нидерланды не дразнить "русского медведя". На сайте издания Express читатели прокомментировали информацию о сопровождении российскими истребителями голландского фрегата Evertsen в акватории Черного моря.

Некоторые из них напомнили Нидерландам о произошедшем недавно инциденте с эсминцем Defender у мыса Фиолент.

Пользователь с ником MakeBritainGreat выразил мнение, что в следующий раз русские предупредят, что потопят корабль.

"Defender был первым из тех, кто решил подразнить "русского медведя". Но, когда командир понял, что, если он продолжит настаивать, защищаться будет сложно, он поспешно покинул российские воды. Голландцы наверняка хотели попробовать сделать то же самое, однако, когда медведь только начал рычать, они развернулись, прежде чем пересечь границу", – отметил Thor'sHammer.

Некоторые читатели выразили мнение, что Евросоюз действует, полагаясь на законы, а не на правила ведения боевых действий.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.

Днем 27 июня BBC представило публикацию о том, что судно могло пойти по альтернативному маршруту, не нарушая пределы РФ. Вместо этого корабль вошел в территориальные воды России и покинул их только после предупредительной стрельбы.