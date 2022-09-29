"Боевое братство": против России ведется настоящая война Запада

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Фото: depositphotos/Aquir014b
Западные государства развернули против России настоящую войну. Такое мнение Агентству "Москва" высказал замруководителя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Коновалов.
"Против нас, по сути, организована настоящая война Запада – от поставок оружия до наемников", – отметил он.
По словам Коновалова, объявление частичной мобилизации поспособствует выполнению всех целей и задач спецоперации по защите ЛНР и ДНР, которые поставил Владимир Путин.
"Они сначала действительно пройдут все азы, кто-то вспомнит свои навыки. Хотелось бы пожелать всем мобилизованным вернуться, чтобы их дождались семьи, чтобы они были живы-здоровы", – сказал замруководителя организации.
До этого зампредседателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Ляпин заявил, что объявленная частичная мобилизация в России направлена на сохранение будущего семей и государства в целом. По его словам, если сейчас не остановить конфликт, другого пути нет, и России не будет.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.
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