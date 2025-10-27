Мошенники начали звонить столичным школьникам под видом учителей

Фото: depositphotos//alfazetchronicles

Мошенники начали звонить ученикам столичных школ, притворяясь их учителями, предупредила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Уточняется, что злоумышленники ссылаются на директора образовательного учреждения и просят своих жертв сообщить код из СМС.

Представители ведомства напомнили, что администрация школы никогда не будет запрашивать личные данные, а передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено.

"В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов. Предостерегите своих друзей и близких", – призвали в департаменте.

Ранее эксперты предупредили россиян, что мошенники стали активно применять технологию подделки голоса для кражи денег. Преступники создают убедительные голосовые копии знакомых или родственников жертв, используя нейросети. Для этого требуется короткий образец голоса, который можно добыть из сообщений в соцсетях и даже просто записав разговор по телефону.

