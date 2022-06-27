ФСБ задержала пособника ИГ, профинансировавшего теракт в Стамбуле

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ФСБ задержала пособника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Его подозревают в финансировании теракта в Стамбуле в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Гражданин России Абдурахманов Абдурахман Бадирович был задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ ("Содействие террористической деятельности").

В ФСБ отметили, что мужчина не раз попадал в поле зрения правоохранителей в связи с причастностью к преступлениям террористического характера.

"Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме. <...> В частности, направленные им денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе "Рейна" в Стамбуле", – отметили в Федеральной службе безопасности.

Тогда в результате теракта погибли 39 человек. А лица, организовавшие теракт, были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Ранее ФСБ задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации. Задержанный является гражданином РФ. По данным спецслужб, он планировал совершить в Забайкальском крае теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После он хотел выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

