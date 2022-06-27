Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Безопасность

13:47

ФСБ задержала пособника ИГ, профинансировавшего теракт в Стамбуле

безопасность

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ задержала пособника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Его подозревают в финансировании теракта в Стамбуле в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Гражданин России Абдурахманов Абдурахман Бадирович был задержан в рамках уголовного дела по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ ("Содействие террористической деятельности").

В ФСБ отметили, что мужчина не раз попадал в поле зрения правоохранителей в связи с причастностью к преступлениям террористического характера.

"Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме. <...> В частности, направленные им денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе "Рейна" в Стамбуле", – отметили в Федеральной службе безопасности.

Тогда в результате теракта погибли 39 человек. А лица, организовавшие теракт, были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Ранее ФСБ задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации. Задержанный является гражданином РФ. По данным спецслужб, он планировал совершить в Забайкальском крае теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После он хотел выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать