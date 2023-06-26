В Московской области отменили режим КТО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Московской области сняли все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции, следует из документов на сайте правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

До этого подобный режим перестал действовать в Москве и Воронежской области.

Выпускной для школьников в столице перенесли на 1 июля. Сергей Собянин поблагодарил горожан за спокойствие и понимание. В НАК информировали, что ситуация на территории столичного региона стабильная, в связи с чем действовавшие в Москве и Московской области временные ограничения отменены.

Обстановка на территории России стала напряженной после действий основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он заявил, что Вооруженные силы РФ атаковали тыловые лагеря группы и призвал сторонников выйти против военного руководства государства.

В Минобороны РФ эту информацию назвали не соответствующей действительности. ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело.

Было принято решение о начале переговоров, которые провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Впоследствии глава группы заявил, что ЧВК "Вагнер" поворачивает свои колонны техники и отправляется обратно в полевые лагеря. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет остановлено.

После этой ситуации председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что в России следует начать регулировать деятельность всех частных военных компаний.

Жителям Москвы объяснили, какие городские организации будут работать 26 июня