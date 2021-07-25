Глава СК предложил урегулировать регистрацию ключей шифрования на международном уровне

25 июля, 23:01
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что регистрацию и хранение ключей шифрования мобильной связи необходимо регламентировать на международном уровне. Об этом он заявил в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос о том, как противостоять распространению экстремистских материалов в интернете.
"Это позволит создать возможности для получения законного доступа к информации, передаваемой террористами, а также к сведениям об используемых ими электронных устройствах и их местонахождении", – объяснил он.
Бастрыкин также коснулся вопроса блокировки ресурсов, которые содержат запрещенные в России материалы. По его словам, сейчас этот процесс занимает "достаточно много времени", поэтому его необходимо оптимизировать и сократить до 1–2 часов.
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что использование в мессенджерах сквозного шифрования осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях.
Он отметил, что в мире есть различные подходы к решению данной проблемы. Так, в некоторых странах рассматривается подход, согласно которому безопасность мобильных приложений преднамеренно ослабляют за счет внедрения так называемых черных ходов (backdoor).
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