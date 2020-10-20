РФ предлагает другим странам объединиться в поисках телефонных террористов

17:59
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Российская Федерация предлагает другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств. Такие действия нужны, чтобы получилось вычислить телефонных террористов, приводит "Российская газета" заявление замсекретаря Совета безопасности России Юрия Кокова.
"Эта тема в России особенно актуальна последние годы, когда волна за волной идут массовые атаки телефонных террористов на различные учреждения по всей стране. Ущерб исчисляется миллиардами рублей, а звонки, как сообщалось, делаются преимущественно из-за границы", – сообщил Коков.
По его словам, анонимные звонки осуществляются через интернет-телефонию с арендованных технических площадок.
Заместитель секретаря Совета безопасности подчеркнул, что злоумышленники пользуются ресурсами, скрывающими IP-адрес устройств. Таким образом получается рассылать письма и звонить, заявляя о ложной угрозе взрыва.
Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы и другие объекты. Сотрудники правоохранительных органов проверяют поступающую информацию.
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