РФ предлагает другим странам объединиться в поисках телефонных террористов

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Российская Федерация предлагает другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств. Такие действия нужны, чтобы получилось вычислить телефонных террористов, приводит "Российская газета" заявление замсекретаря Совета безопасности России Юрия Кокова.

"Эта тема в России особенно актуальна последние годы, когда волна за волной идут массовые атаки телефонных террористов на различные учреждения по всей стране. Ущерб исчисляется миллиардами рублей, а звонки, как сообщалось, делаются преимущественно из-за границы", – сообщил Коков.

По его словам, анонимные звонки осуществляются через интернет-телефонию с арендованных технических площадок.

Заместитель секретаря Совета безопасности подчеркнул, что злоумышленники пользуются ресурсами, скрывающими IP-адрес устройств. Таким образом получается рассылать письма и звонить, заявляя о ложной угрозе взрыва.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы и другие объекты. Сотрудники правоохранительных органов проверяют поступающую информацию.