11:38
Фото: AP/TASS/Vadim Ghirda
Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, оставляя вооружение. Об этом свидетельствуют данные разведки, сообщает Минобороны России.
"Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", – цитирует ведомство ТАСС.
По данным министерства, Россия не наносит ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по Украине. Из строя выводятся только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ. Мирному населению Украины при этом ничего не угрожает.
Ранее Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе, подчеркнув, что в планы российских властей не входит оккупация территорий Украины.
Президент РФ призвал солдат ВСУ сложить оружие и идти домой. Он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.
Военнослужащие Украины покидают позиции, бросая вооружение – Минобороны РФ
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