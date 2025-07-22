Проведение массовых мероприятий приостановлено в Северной Осетии

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В Северной Осетии приостановили массовые публичные мероприятия из-за поступающих угроз. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации республики.

В оперштаб ранее поступила информация, в соответствии с которой украинские спецслужбы якобы готовятся провести несанкционированную акцию и совершить покушение на российских военнослужащих и членов их семей.

В связи с этим жителям Северной Осетии рекомендовали избегать мест массового скопления людей, запретили снимать и фиксировать на видео военные объекты, критически важную инфраструктуру и места падения БПЛА. Также правоохранители республики усилят досмотр автомобилей, особенно с регистрационными знаками других регионов.

Ранее в Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, которые планировали теракт против правоохранителей. Следователи уверены, что фигуранты были сторонниками запрещенной в стране террористической организации. В частности, они приобрели компоненты для создания самодельного взрывного устройства и хранили их по местам проживания.

