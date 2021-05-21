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Безопасность

18:27

Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил армии РФ

безопасность

Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Доля современной техники в стратегических ядерных силах России превосходит самые сильные армии мира, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, показатель составляет 86 процентов.

При этом во всех остальных видах Вооруженных сил уровень современности превышает 70 процентов. В настоящее время показатель продолжает расти. Также Шойгу напомнил, что Владимир Путин намерен сделать все необходимое, чтобы российская армия стала современной.

"Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры, и была принята большая программа по реформе нашей армии", – приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он добавил, что промышленность помогает развитию и увеличению Вооруженных сил. Также важную роль в данном процессе играет плановый подход.

Ранее эксперт отметил, что сохранить свое влияние на новом этапе мировой политики России поможет современное вооружение.

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