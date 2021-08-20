Доктор военных наук Сивков объяснил причину недопуска кораблей ВМФ в порт Испании

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Испания запретила кораблям ВМФ России входить в порт в Сеуте из-за недопонимания министерств иностранных дел двух стран. Так считает доктор военных наук Константин Сивков, слова которого передает "Лента.ру".

По его словам, это штатная ситуация. Кроме того, он предположил, что на Испанию могло повлиять давление блока НАТО.

"На самом деле, ничего особенного не произошло. Наши корабли регулярно заходили в Сеуту, все происходило по плану. На этот раз, еще в начале лета, наш МИД отправил запрос о разрешении остановиться на дозаправку, пополнить продовольствие и просто дать возможность экипажу прогуляться", – сказал Сивков.

Он объяснил, что проблема на этот раз оказалась в том, что МИД Испании запросил цели всего похода и маршрут судна, но эту просьбу в России проигнорировали. В результате произошло недопонимание.

Ранее Испания проигнорировала просьбу России позволить войти в порт Сеута противолодочному кораблю "Вице-адмирал Кулаков" и спасательному буксирному судну "Алтай".

Мадрид потребовал информацию о маршруте и цели плавания, при этом испанское министерство обороны не имело возражений, но окончательное решение о допуске российских военных кораблей в порт принимало внешнеполитическое ведомство Испании.

По данным СМИ, принятое решение является политическим, так как в следующем году Мадрид принимает очередной саммит глав государств и правительств НАТО.