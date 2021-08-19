Испанский порт не принял российские военные корабли – СМИ

19 августа, 23:27
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Испания проигнорировала просьбу России позволить войти в порт Сеута противолодочному кораблю "Вице-адмирал Кулаков" и спасательному буксирному судну "Алтай". Об этом сообщает газета El Pais.
Уточняется, что Мадрид потребовал информацию о маршруте и цели плавания, при этом испанское министерство обороны не имело возражений, но окончательное решение о допуске российских военных кораблей в порт принимало внешнеполитическое ведомство Испании.
По данным газеты, принятое решение является политическим, так как в следующем году Мадрид принимает очередной саммит глав государств и правительств НАТО.
"Просьба о заходе в Сеуту пришла по каналам министерства обороны, но потом это ведомство перекинуло этот "мячик" в министерство иностранных дел Испании, указывая на политический характер принимаемого решения", – говорится в статье.
В последнее десятилетие корабли РФ регулярно останавливались в Сеуте. Это не устраивало Великобританию, поскольку испанский порт находится недалеко от британской военной базы в Гибралтаре.
Ранее сообщалось, что патрульный корабль "Райо" ВМС Испании зашел в акваторию Черного моря.
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