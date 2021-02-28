Российский фрегат впервые вошел в порт Судана

17:32
Фото: ТАСС/Александр Карпушкин
Российский фрегат "Адмирал Григорович" первым из кораблей Военно-морского флота РФ зашел в Порт-Судан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
"Экипаж фрегата Адмирал Григорович Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению РФ и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России", – говорится в сообщении.
Военные уточнили, что в ходе визита будут пополнены запасы корабля. Кроме того, личный состав фрегата получит отдых после участия в международных военно-морских учениях АМАН-2021, которые прошли в Аравийском море.
Ранее в Минобороны России сообщили, что вертолет российских ВКС совершил в Сирии вынужденную посадку в связи с технической неисправностью. При этом в ведомстве заверили, что по вертолету огневого воздействия не было.
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