Российский фрегат впервые вошел в порт Судана

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Российский фрегат "Адмирал Григорович" первым из кораблей Военно-морского флота РФ зашел в Порт-Судан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"Экипаж фрегата Адмирал Григорович Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению РФ и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России", – говорится в сообщении.

Военные уточнили, что в ходе визита будут пополнены запасы корабля. Кроме того, личный состав фрегата получит отдых после участия в международных военно-морских учениях АМАН-2021, которые прошли в Аравийском море.

Ранее в Минобороны России сообщили, что вертолет российских ВКС совершил в Сирии вынужденную посадку в связи с технической неисправностью. При этом в ведомстве заверили, что по вертолету огневого воздействия не было.