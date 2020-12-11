В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

Фото: ТАСС/министерство обороны РФ

В Белом море прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Запуск был выполнен с фрегата "Адмирал Горшков". Скорость ракеты превысила 8 Махов и пролетела 350 километров, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" была произведена из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области", – уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ракета успешно поразила цель, которая находилась на расстоянии свыше 350 квадратных метров.

Ранее стало известно, что корабли Военно-морских сил России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО. В них примут участие корабли ВМС Пакистана, США, Филиппин, Шри-Ланки и Индонезии, а также Королевский военно-морской флот Великобритании и Морские силы Минобороны Японии.