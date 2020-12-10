Корабли ВМФ России впервые за десять лет проведут совместные с НАТО учения

11:49
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Корабли Военно-морских сил России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
В учениях примут участие корабли ВМС Пакистана, США, Филиппин, Шри-Ланки и Индонезии, а также Королевский военно-морской флот Великобритании и Морские силы Минобороны Японии.
Россию представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.
Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках международных учений "Болд монарх".
Ранее в парламенте Швеции подняли вопрос о необходимости принятия запрета на проведение учений НАТО на территории страны. Парламентарии считают, что Швеция не должна принимать участие в маневрах Североатлантического альянса, поскольку это подрывает принцип неприсоединения страны к военно-политическим блокам.
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