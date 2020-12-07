В США рассказали о "предупреждении" для России

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Учения американского флота и союзников по НАТО в Черном море стали "предупреждением" для России, говорится в издании The National Interest.

Авторы статьи заявили, что в маневрах принимали участие эсминец ВМС США "Дональд Кук" и авиация их союзников. В издании считают, что маневры союзников указывают на то, что сдерживание России все еще является одним из ключевых приоритетов США.

Ранее сообщалось, что корабль РФ предотвратил нарушение границы эсминцем ВМС США. Отмечалось, что судно зашло за линию границы на два километра в заливе Петра Великого.

В Госдуме операцию США назвали политической провокацией демонстративного характера.

