Кремль не располагает информацией о совместных учениях ВМФ России и НАТО

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В Кремле не располагают информацией о подробностях первых за последние 10 лет совместных учений ВМФ России и ВМС НАТО, заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о неординарности этого события. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я не могу вам ничего сказать, я не располагаю просто информацией. Я рекомендую вам в наше оборонное ведомство обратиться", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что корабли Военно-морского флота России примут участие в учениях вместе с кораблями военно-морских сил стран НАТО. В маневрах планируют участвовать корабли ВМС Пакистана, США, Филиппин, Шри-Ланки и Индонезии, а также Королевский военно-морской флот Великобритании и Морские силы Минобороны Японии.

Россию представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках международных учений "Болд монарх".