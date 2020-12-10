Кремль не располагает информацией о совместных учениях ВМФ России и НАТО

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
В Кремле не располагают информацией о подробностях первых за последние 10 лет совместных учений ВМФ России и ВМС НАТО, заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о неординарности этого события. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Я не могу вам ничего сказать, я не располагаю просто информацией. Я рекомендую вам в наше оборонное ведомство обратиться", – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что корабли Военно-морского флота России примут участие в учениях вместе с кораблями военно-морских сил стран НАТО. В маневрах планируют участвовать корабли ВМС Пакистана, США, Филиппин, Шри-Ланки и Индонезии, а также Королевский военно-морской флот Великобритании и Морские силы Минобороны Японии.
Россию представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.
Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках международных учений "Болд монарх".
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