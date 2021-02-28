Один человек погиб при крушении российского вертолета в Сирии – СМИ

11:58
Фото: ТАСС
В Сирии потерпел крушение российский вертолет, передает издание Reuters.
По предварительной информации, жертвой происшествия стал один человек.
Позднее в Минобороны России сообщили, что вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в связи с технической неисправностью. При этом в ведомстве заверили, что по вертолету огневого воздействия не было.
Уточняется, что жизни летчиков ничего не угрожает.
"28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35. Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было", – отметили в ведомстве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что власти США предупредили Россию о грядущем ударе по Сирии за несколько минут.
Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби заявлял, что США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии по указанию президента США Джозефа Байдена.
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