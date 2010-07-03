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Политика

08:46

Четыре страны обратились к России за доступом к Азовскому морю

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к России с призывом обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского министерства.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", – указывается в документе.

Заявление глав внешнеполитических ведомств четырех стран было опубликовано в связи с передачей Киеву 18 ноября задержанных в Керченском проливе кораблей.

Инцидент с украинскими судами произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – предположительно пересекли морскую границу Российской Федерации. Моряков и суда задержали.

Матросам кораблей позволили вернуться на родину в рамках обмена заключенными, который состоялся 7 сентября 2019 года. С российской и украинской сторон в обмене участвовали по 35 человек.

Ранее стало известно, что Крым планирует созвать международный общественный трибунал по провокации, которую устроили украинские военные моряки. Мероприятие запланировано на весну 2020 года, к участию отберут общественных деятелей и экспертов, не имеющих отношения к Украине или России.

Также сообщалось, что суд в Гааге поддержал позицию России по Керченскому инциденту.

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