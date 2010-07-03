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Происшествия

19:04

Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

происшествия

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Оборудование и оружие, изъятые с задержанных в российских территориальных водах украинских кораблей, приобщили к материалам уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова, представляющего интересы украинских моряков.

По словам юриста, предметы были сняты с кораблей еще зимой и остаются в деле как вещественные доказательства. При этом сами корабли Украине передали в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, в то время как судна также классифицируются как вещдоки.

Специфика законодательства подразумевает, что предметы из их числа могут быть выведены по постановлению следователя. Если дело передадут в суд, то судьбу оборудования и вещей моряков озвучат в приговоре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к российской стороне с просьбой вернуть оборудование и вооружение с кораблей.

Инцидент с задержанием судов произошел 25 ноября 2018 года. Тогда корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли морскую границу России. Арестованы были 24 моряка с задержанных судов.

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