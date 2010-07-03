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Суд в Гааге поддержал позицию России по керченскому инциденту. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

"Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания", – заявили в российском ведомстве.

Суд предоставил каждой из сторон по шесть месяцев для подготовки меморандумов. Это соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года.

Как отмечается, принятое судом решение автоматически обнулило попытки Киева осложнить процессуальное положение России в разбирательстве. В МИД подчеркнули, что решение суда устроило Россию, были учтены все предложения страны.

Инцидент в Керченском проливе произошел в 2018 году. Три украинских судна – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – незаконно вошли в российское морское пространство. На призывы остановиться экипажи кораблей не отреагировали. Впоследствии суда и моряков задержали.

В конечном итоге корабли украинской стороне были переданы 18 ноября. Они по-прежнему остаются вещественными доказательствами в уголовном деле, которое возбудили в РФ по факту произошедшего.

