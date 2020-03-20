Собственникам ТЦ в Подмосковье рекомендовали временно закрыть кинотеатры

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Московской области рекомендовали собственникам торговых центров временно закрыть кинотеатры из-за коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованном на портале правительства Московской области.
"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", – говорится в сообщении.
Согласно данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось.
Почти по всей России введен режим повышенной готовности.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 248 пациентов скончались, выздоровело более 71 тысячи.
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые полагают, что ее внедрение будет возможно в конце 2020 года. Исследователям удалось создать вакцины на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори, везикулярного стоматита и технологий синтетических вакцин.
Также сообщалось, что вакцину создают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА. Однако ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается не раньше середины 2021 года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам не ездить за границу, чтобы избежать новых случаев заражения COVID-19. Он попросил и госслужащих отменить командировки и не летать в отпуск.
Около 500 россиян планируется эвакуировать из Черногории 20 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: