Собственникам ТЦ в Подмосковье рекомендовали временно закрыть кинотеатры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Московской области рекомендовали собственникам торговых центров временно закрыть кинотеатры из-за коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованном на портале правительства Московской области.

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", – говорится в сообщении.

Согласно данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось.

Почти по всей России введен режим повышенной готовности.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 248 пациентов скончались, выздоровело более 71 тысячи.

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые полагают, что ее внедрение будет возможно в конце 2020 года. Исследователям удалось создать вакцины на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори, везикулярного стоматита и технологий синтетических вакцин.

Также сообщалось, что вакцину создают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА. Однако ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается не раньше середины 2021 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам не ездить за границу, чтобы избежать новых случаев заражения COVID-19. Он попросил и госслужащих отменить командировки и не летать в отпуск.