Форум "Армия-2025" перенесен на более поздний срок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международный военно-технический форум "Армия-2025" переносится на более поздний срок. Об этом ТАСС заявили в компании "Международные конгрессы и выставки", которая является организатором мероприятия.

Форум был запланирован на 11–14 августа, причины его переноса не уточняются.

Кроме того, в этом году не будет проходить Международный авиационно-космический салон (МАКС). Его перенесут на следующий год, уточнил ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Изначально МАКС должны были провести в Жуковском в конце июля 2023 года. Однако мероприятие перенесли на 2024 год. В прошлом году он должен был пройти с 23 по 28 июля, но его проведение вновь сместили – на лето 2025 года.