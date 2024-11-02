Концерн "Калашников" завершил стрельбовые испытания автомата АМ-17

Фото: https://kalashnikovgroup.ru

Концерн "Калашников" завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Алана Лушникова.

Этот компактный автомат был разработан по заданию министерства обороны России, указал он. Использовать этот вид оружия смогут вспомогательные подразделения. В настоящий период специалисты работают над оформлением документов. Предполагается, что автомату будет присвоена литера О1, отметил Лушников.

Вместе с тем концерн "Калашников" завершил ходовые испытания судна на воздушной подушке "Хаска-10". По словам главы организации, это произошло в 2024 году, хотя концерн не объявлял об этом событии. В данный момент завершается оформление бумаг и сдача работ по данному судну.

По словам Лушникова, в начале работы специалисты планировали несколько иную комплектацию изделия.

"Мы сейчас прорабатываем замену тех или иных узлов в связи с изменившейся ситуацией. Но корабль состоялся. Это можно сказать уверенно, и мы начинаем обсуждение с потенциальными заказчиками о его использовании", – подчеркнул он.

Ранее в России разработали универсальный патрон для стрелкового оружия с повышенными бронепробивными характеристиками из экологически чистых материалов. Калибр патрона составил 5,45 миллиметра. Для проверки улучшенных характеристик исследователи провели стрельбу из автомата АК-74М.