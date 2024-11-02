02 ноября, 18:06Безопасность
Концерн "Калашников" завершил стрельбовые испытания автомата АМ-17
Фото: https://kalashnikovgroup.ru
Концерн "Калашников" завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Алана Лушникова.
Этот компактный автомат был разработан по заданию министерства обороны России, указал он. Использовать этот вид оружия смогут вспомогательные подразделения. В настоящий период специалисты работают над оформлением документов. Предполагается, что автомату будет присвоена литера О1, отметил Лушников.
Вместе с тем концерн "Калашников" завершил ходовые испытания судна на воздушной подушке "Хаска-10". По словам главы организации, это произошло в 2024 году, хотя концерн не объявлял об этом событии. В данный момент завершается оформление бумаг и сдача работ по данному судну.
По словам Лушникова, в начале работы специалисты планировали несколько иную комплектацию изделия.
"Мы сейчас прорабатываем замену тех или иных узлов в связи с изменившейся ситуацией. Но корабль состоялся. Это можно сказать уверенно, и мы начинаем обсуждение с потенциальными заказчиками о его использовании", – подчеркнул он.
Ранее в России разработали универсальный патрон для стрелкового оружия с повышенными бронепробивными характеристиками из экологически чистых материалов. Калибр патрона составил 5,45 миллиметра. Для проверки улучшенных характеристик исследователи провели стрельбу из автомата АК-74М.
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