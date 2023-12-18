Минпросвещения предложило изымать оружие из семей с девиантными детьми

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Необходимо усилить контроль за оборотом оружия с возможностью его изъятия в семьях, где проживают дети с девиантным поведением. С таким предложением выступила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, пишет РИА Новости.

По ее информации, министерство также планирует стимулировать ответственность руководителей образовательных организаций по ранней профилактике негативных явлений в подростковой, а также детско-юношеской среде. В частности, в системе информирования руководителями правоохранительных органов по фактам девиантного поведения учеников.

Фальковская добавила, что также нужно дополнительно проработать вопрос, который связан с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов.

Утром 7 декабря в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. В результате трагедии погибли девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе. По информации регионального главка МВД РФ, отец девочки хранил ружье в доме в соответствии с законом.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Были задержаны отец устроившей стрельбу девочки, а также директор и охранник частного охранного предприятия, которые осуществляли функции охраны образовательного заведения.