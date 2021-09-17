ВКС России успешно испытали новую противоракету

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Фото: Министерство Обороны РФ
Воздушно-космические силы выполнили успешный пуск противоракеты системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в пятницу, 17 сентября, со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", – говорится в сообщении.
По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС Сергея Грабчука, серия испытаний позволила подтвердить заложенные характеристики, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.
Успешные испытания очередных противоракет системы ПРО также состоялись в октябре и ноябре прошлого года.
Ранее российская система ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты. Тестовые пуски подтвердили, что она способна поражать не только современные цели, но и объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.
Воздушно-космические силы России успешно испытали новую противоракету
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