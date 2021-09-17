ВКС России успешно испытали новую противоракету

Фото: Министерство Обороны РФ

Воздушно-космические силы выполнили успешный пуск противоракеты системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в пятницу, 17 сентября, со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", – говорится в сообщении.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС Сергея Грабчука, серия испытаний позволила подтвердить заложенные характеристики, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.

Успешные испытания очередных противоракет системы ПРО также состоялись в октябре и ноябре прошлого года.

Ранее российская система ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты. Тестовые пуски подтвердили, что она способна поражать не только современные цели, но и объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.