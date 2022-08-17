Комиссия сделала вывод о возможности достройки корвета "Проворный" после пожара

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Комиссия по выявлению причин и последствий пожара на корвете проекта 20385 "Проворный" пришла к выводу о возможности его достройки на "Северной верфи".

Как рассказал ТАСС заместитель гендиректор Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев, после достройки корвет будет передан Военно-морскому флоту.

Он уточнил, что в комиссию по выявлению причин и последствий технического происшествия вошли в том числе представители министерства обороны РФ, Минпромторга и специализированных организаций.

Пожар на строящемся корвете произошел в декабре прошлого года. Пострадали два человека: помощник начальника караула и пожарный. Возгорание началось на верхней палубе, однако после огонь охватил всю палубу. В тушении участвовали 168 человек и 42 единицы техники.

