Надстройку корвета "Проворный" в Петербурге заменят после пожара

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В Санкт-Петербурге заменят надстройку корвета "Проворный" на заводе "Северная верфь" после пожара. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Переговоры по вопросам проведения работ ведутся со Средне-Невским судостроительным заводом. В "Северной верфи" отметили, что благодаря противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал.

"Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что создана специальная комиссия из представителей завода и ОСК. Им предстоит оценить ущерб. Уполномоченная комиссия должна в течение нескольких недель установить причины произошедшего.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 декабря, на корвет подали отопление и электричество для предотвращения замерзания воды, которая попала в трюмы во время тушения пожара. Около 100 рабочих выкачали воду, просушили и очистили помещения от последствий возгорания.

Пожар на строящемся корвете произошел 17 декабря. Пожар начался на верхней палубе, однако после огонь охватил всю палубу.

Когда площадь пожара выросла до 800 квадратных метров, ситуации присвоили 4-й ранг сложности. В тушении участвовали 168 человек и 42 единицы техники.

При тушении также пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица их госпитализировали.

