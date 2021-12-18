СК возбудил дело о нарушении правил безопасности по факту пожара на "Северной верфи"

10:14
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба".
Представители СК осматривают место происшествия, судно, допрашивают работников и свидетелей. Также назначен ряд экспертиз, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин возгорания.
Ранее сообщалось, что причиной пожара на строящемся корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ. При этом уточняется, что официально причина пожара еще не названа, ее устанавливает прокуратура.
Сперва огонь вспыхнул в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции, затем по строительным лесам он перекинулся на другие палубы.
Тушение осложнилось из-за того, что корабль стоял на покраске, и на борту находились лакокрасочные материалы. По информации медицинских служб, пострадали двое пожарных. Ночью огонь удалось локализовать.
Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Отмечалось также, что в ликвидации возгорания участвуют 168 человек и 42 единицы техники.
В Петербурге загорелся строящийся на заводе "Северная верфь" корабль
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